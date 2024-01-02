«Психологическая травма»: Левкин избавился от кошки из-за аллергии у дочери

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 410 0

Певец Левкин отказался от домашних животных из-за аллергии у дочери

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Теперь дома у бывшего участника «На-На» живут две черепахи.

Певец Владимир Левкин был вынужден отказаться от содержания домашних животных из-за аллергии, которая обнаружилась у его дочери Ники. Об этом экс-солист группы «На-На» рассказал 5-tv.ru на премьере мультфильма «Великолепная пятерка», куда он пришел вместе с семьей.

«Всем родителям, прежде чем принести кошку в дом, советую вначале проверить детей на аллергию. У нас случилась достаточно большая трагедия, психологическая травма. Когда мы завели кошку, через полгода выяснилось, что у нашего ребенка страшнейшая аллергия, и все это закончилось госпитализацией. Врачи сказали выбирать: либо здоровье, либо кошка», — поделилась супруга певца Марина.

Сейчас в качестве домашних питомцев у Левкиных живут две черепахи, которые Нике подарила бабушка. Певец отметил, что уход за пресмыкающимися оказался гораздо проще, чем за животными, и в этом еще один большой плюс для его семьи.

«Кошка с собакой — это ответственность, а мы же гастрольные, мы постоянно мотаемся. Неудобно друзей просить, чтоб покормили или что-нибудь еще. А черепахи могут неделю не есть», — пояснил исполнитель.

Ранее 5-tv.ru сообщал о закрытом показе мультфильма «Великолепная пятерка», который посетили многие знаменитости, в частности, модный психолог Анетта Орлова, актриса Глафира Тарханова, телеведущая Нелли Ермолаева, солистки группы «Тутси» Ирина Ортман и Леся Ярославская, и другие.

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