«Купи сама»: почему Пашу не балует Ханну сюрпризами

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 20 0

Певица Ханна пожаловалась на своего мужа Пашу

«Купи сама»: почему Пашу не балует Ханну сюрпризами

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Артистка даже пыталась заставить мужа-продюсера быть хоть чуточку романтичнее, однако оказалось проще смириться с его характером.

Продюсер Павел Курьянов, известный как Пашу, совсем не балует свою супругу певицу Ханну (Анна Иванова) сюрпризами. Об этом артистка рассказала 5-tv.ru на музыкальном шоу «Звезды хайпа».

«Я очень люблю сюрпризы, как и любая девушка. Это просто мечта, чтобы рядом был человек, который делает сюрпризы. Но, не знаю, к счастью или нет, рядом со мной человек, который просто говорит: «Возьми и купи себе сама», — посетовала Ханна.

Певица призналась, что сейчас уже смирилась, привыкла и нормально реагирует на неумение или нежелание супруга преподносить ей сюрпризы. Однако раньше она воспринимала это очень болезненно и даже много раз ругалась с Пашу из-за этого.

«Но я поняла, что люди не меняются, проще мне принять эту черту, и пусть она будет самой плохой», — заключила Ханна.

Ранее 5-tv.ru рассказал, на что певица Ханна готова пойти ради хайпа.

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