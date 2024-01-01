Брянскую блогершу задержали за сожжение паспорта в прямом эфире

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 26 0

Полиция проводит проверку действий девушки и ее друзей.

Брянскую блогершу задержали за сожжение паспорта в прямом эфире

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Zurab Javakhadze

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Новогодний кураж подвел жительницу Брянска к возможному возбуждению в отношении нее уголовного дела. По информации 5-tv.ru, девушка была задержана сотрудниками полиции за сожжение паспорта в прямом эфире.

«Девушка задержана, сейчас полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства и роль участников, в том числе и самой фигурантки», — сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

Личность подозреваемой была оперативно установлена. Сейчас она находится в местном отделе полиции, где дает показания.

Как сообщали ранее «Брянские новости», местная блогерша возле одного из городских кафе сожгла под улюлюканья и нецензурные комментарии друзей свой заграничный паспорт. После, один из зрителей решил сжечь на камеру сторублевые купюры. Предварительно, девушка объяснила свои действия тем, что ей совершенно не нравился фотография в паспорте. Ей грозит либо крупный штраф, либо возбуждение уголовного дела.

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