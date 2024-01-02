Лидера южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мена ударили ножом в шею

Лидер главной южнокорейской оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен подвергся нападению в Пусане. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

По данным агентства, нападение произошло во время общения политика с прессой. По предварительным данным, неизвестный ударил его ножом в шею, после чего у политика пошла кровь и он упал. Нападавший задержан.

Также сообщается, что Ли Чжэ Мен находился в сознании, но у него не останавливалось кровотечение. На месте произошедшего ему оказали экстренную помощь, а спустя примерно 20 минут госпитализировали.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель поручил ускорить расследование нападения на политика и оказать максимальную поддержку в его лечении.

В 2022 году Ли Чжэ Мен выдвигался на пост президента, но проиграл с небольшим отрывом. Он набрал 47,83% голосов, а его оппонент Юн Сок Ель — 48,56% голосов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ указали на растущие риски ядерного конфликта на Корейском полуострове.