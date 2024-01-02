Новоиспеченная родственница: нашел ли Александр Петров общий язык с тещей

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 182 0

Александр Петров нашел общий язык с тещей

Новоиспеченная родственница: нашел ли Александр Петров общий язык с тещей

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Актер отметил Новый год в кругу семьи, среди них была и мама его молодой супруги. Поладили ли они?

Знаменитый актер театра и кино Александр Петров нашел общий язык с матерью своей новоиспеченной супруги Виктории. Возлюбленная артиста поделилась трогательными кадрами с новогодней вечеринки в своем личном блоге, рассказало издание dni.ru.

Познакомились Александр с Викторией совсем случайно — на улице. И почти сразу решили пожениться. В сентябре 2023-го звезда российских сериалов немало удивил своих фанатов неожиданной новостью.

Новый год пара встречала в семейном кругу. Вместе с родственниками и близкими друзьями они собрались в гостевом доме, построенным Петровым в Переславле-Залесском.

На фотографиях, которыми поделилась Виктория в социальной сети, актер мило позирует с тещей. Кажется, что артист довольно близок с мамой жены. Они хорошо ладят, несмотря на то, что влюбленные лишь недавно стали настоящей семьей.

Праздник получился добрым, веселым и семейным, а молодожены наслаждались друг другом и новым счастьем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Петров высказал теплые пожелания россиянам в канун Нового года.

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