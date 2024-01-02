«Раздолбаи по жизни»: Киреев объяснил, зачем артисту продюсер и менеджер

Выпускник третьей «Фабрики звезд» перечислил российских звезд, которые сами ведут свои дела — их единицы.

Большинство артистов — «раздолбаи по жизни», поэтому им необходимы люди, которые решали бы за них финансовые и организационные вопросы. Об этом певец, выпускник третьего сезона «Фабрики звезд» Александр Киреев заявил в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» на 5-tv.ru Лане Шевченко.

«Большинству артистов нужен грамотный менеджер, потому что направлять, чувствовать рынок, иметь определенное чутье — это крайне важно. <…> Есть люди, которые этим обладают, которые хорошо закрывают административную часть твоей артистической жизни, и это необходимо многим артистам, потому что большинство из них — раздолбаи по жизни», — отметил исполнитель.

По словам Киреева, артисты необязательны, непунктуальны, постоянно «ждут вдохновения» и могут в самое неподходящее время уйти в загул. И таких в музыкальном бизнесе — 95%, утверждает музыкант.

Артистов, которые не грешат «раздолбайством» и могут обходиться без продюсера и менеджера, в российском шоу-бизнесе единицы, и все они — топовые, добавил Киреев.

«Довольно небольшое количество артистов совмещают в себе три ипостаси: артиста, продюсера и менеджера. Это исключение из правил», — пояснил певец.

Полное интервью с Александром Киреевым в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал о сольном концерте Александра Киреева в Omega Rooftop, где он спел хиты времен «Фабрики звезд» и представил новые композиции.