Серьезно потратился: Бородина похвасталась дорогим подарком от возлюбленного

Телеведущая после развода тщательно скрывает свою личную жизнь. Но порой не выдерживает и дает понять публике, что она все же встретила любящего и заботливого мужчину.

Телеведущая Ксения Бородина похвасталась новогодним подарком от любимого мужчины. В социальной сети она решила показать, как его открывает. Подарок таинственного возлюбленному обошелся в полмиллиона рублей.

Лежа в постели знаменитость развернула подарочную упаковку, открыла коробку и увидела серьги-гвоздики Cartier. При этом Бородина уточняла у мужчины, может ли она на камеру открыть подарок. А после телеведущая назвала эту модель украшений любимой и поблагодарила возлюбленного за подарок.

«Спасибо. Скажи, открывать? Какие красивые, мои гвоздики любимые! Ой, какие они хорошенькие!» — комментировала подарок экс-ведущая «Дома-2».

С кем именно Бородина встречается, она не признается. После расставания с бизнесменом Курбаном Омаровым знаменитость зареклась не делиться деталями своей личной жизни. С ним она прожила шесть лет, родила дочку Теону, а дальше случился громкий развод. Некогда любимые люди обвиняли друг друга в предательстве, обмане, изменах, попытках нажиться на чужой популярности. Несмотря на скрытность Бородиной, фанаты уверены — сейчас она влюблена в бывшего коллегу по бизнесу Омарова Трофима Семищенко. С ним телеведущей приписывают роман уже не первый год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как балерина Анастасия Волочкова встретила Новый год.