Гладков: после трех атак ВСУ на Белгород пострадали 11 человек

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 34 0

Националисты вновь намеренно ударили по мирному населению.

Гладков: после трех атак ВСУ на Белгород пострадали 11 человек

Фото: Силантьев Евгений / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

В результате трех обстрелов Белгорода за 2 января со стороны ВСУ пострадали 11 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что один снаряд попал в частный жилой дом. Находившийся там мужчина получил осколочные ранения головы и верхних конечностей. Он госпитализирован, ему уже провели операцию. Позднее в больницу доставили еще супругу и сына пострадавшего. У обоих было шоковое состояние и контузия. Медики отправили их на амбулаторное лечение.

Еще шесть человек были ранены в районе авторынка. У них осколочные ранения и контузии.

Еще одна женщина получила осколочное ранение после прилета в районе автосалона. Также один осколок прилетел в автобус, он пробил крышу и травмировал руку пассажирки.

По данным Минобороны РФ, националисты вели обстрел из РСЗО «Ольха».

До этого ВСУ ударили по центру Белгорода перед Новым годом, 30 декабря. В городе нет никаких военных объектов — националисты намеренно били по мирному населению. По последним данным, в результате обстрела погибли 25 человек, еще 109 пострадали. Президент РФ Владимир Путин назвал это терактом.

Ранее 5-tv.ru писал, что родственникам погибших в Белгороде выплатят по три миллиона рублей.

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