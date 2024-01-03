«Максимально пошло»: Асмус встретила Новый год в непривычной для себя обстановке

Чем новый опыт запомнился девушке?

Кристина Асмус встретила Новый год в некомфортной для себя обстановке. Откровениями звезды со своими читателями поделилось издание dni.ru.

По словам девушки, она отмечала праздник в компании своих близких. Однако в этот раз компания выбралась на новогоднее шоу, которое проходило в концертном зале на Рублевке. Асмус добавила, что является домоседом, но в этот раз ей не хотелось готовить ужин.

«Я встретила Новый год максимально пошло. <…> Мы, конечно, вообще не вписывались в эту компанию. Там зашкаливал тяжелый люкс на квадратный сантиметр», — заявила актриса.

Она добавила, что ее семья была единственной, кто принес подарки. Все остальные смотрели на них, как на сумасшедших. Но, несмотря на все минусы, опыт звезде понравился.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Асмус публично упрекнула бывшего мужа шоумена Гарика Харламова. По ее словам, экс-возлюбленный оставил ее без «отступных».

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