«Максимально пошло»: Асмус встретила Новый год в непривычной для себя обстановке

|
Алексей Панков
Алексей Панков 39 0

Асмус встретила Новый год в непривычной для себя обстановке на Рублевке

«Максимально пошло»: Асмус встретила Новый год в непривычной для себя обстановке

Фото: Instagram* / asmuskristina

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Чем новый опыт запомнился девушке?

Кристина Асмус встретила Новый год в некомфортной для себя обстановке. Откровениями звезды со своими читателями поделилось издание dni.ru.

По словам девушки, она отмечала праздник в компании своих близких. Однако в этот раз компания выбралась на новогоднее шоу, которое проходило в концертном зале на Рублевке. Асмус добавила, что является домоседом, но в этот раз ей не хотелось готовить ужин.

«Я встретила Новый год максимально пошло. <…> Мы, конечно, вообще не вписывались в эту компанию. Там зашкаливал тяжелый люкс на квадратный сантиметр», — заявила актриса.

Она добавила, что ее семья была единственной, кто принес подарки. Все остальные смотрели на них, как на сумасшедших. Но, несмотря на все минусы, опыт звезде понравился.

«Вытаскивали как могли»: Кристина Асмус испугала фанатов своим состоянием

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Асмус публично упрекнула бывшего мужа шоумена Гарика Харламова. По ее словам, экс-возлюбленный оставил ее без «отступных».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-23° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:53
Связь времен: первый 3D-mapping мюзикл «Черномор» погрузит в русскую сказку
15:37
«Максимально пошло»: Асмус встретила Новый год в непривычной для себя обстановке
15:21
Несколько этапов: какие социальные выплаты и пособия вырастут в 2024 году
15:05
Евгения Плющенко ждет седьмая операция на спине
14:49
ВС РФ нанесли удар по позициям иностранных наемников ВСУ в Харькове
14:33
«Ужесточить»: глава МИД Польши призвал Запад поставить ВСУ дальнобойные ракеты

Сейчас читают

Сигнал с того света: Машков рассказал о мистике на съемках фильма о Распутине
«До сих пор отхожу»: Волочкова о встрече Нового года, подарке дочери и итогах 2023-го
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»
«Энергетика — основа всего»: почему талантливые певцы не попадают в шоу «Голос»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса