«Это жвачка»: Макаров о том, как распознать некачественный контент в сети

Опытный шоумен назвал приемы, с помощью которых пользователей «подсаживают» на просмотр бесполезных видео.

Как ни парадоксально, но качественный контент в сети, как правило, значительно уступает некачественному по количеству просмотров. На это обратил внимание певец и телеведущий Вячеслав Макаров в беседе с автором и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Ланой Шевченко.

Давно работающий на телевидении и к тому же увлекающийся психологией шоумен хорошо знает, как создаются красивые, но бесполезные ролики-пустышки, и сходу их распознает.

«Если человек никогда с этим не сталкивался и только зашел в интернет, ему очень сложно попасть на хороший, качественный контент. Как правило, то, что качественно, набирает немного просмотров, а вот там, где миллионы просмотров, лайков и комментариев, в 50% случаев совсем не то, что нужно человеку. Это „жвачка“, масс-маркет, на который реагирует большинство людей, которым нужно здесь и сейчас что-то урвать, а по факту это не дает тебе никакого результата», — отметил Макаров.

Он пояснил, что набирающие миллионные просмотры, но не несущие полезной информации видео создаются по законам маркетинга: людей цепляют на психологические крючки с помощью красивой картинки, ярких переходов, умелого монтажа. В итоге они с широко открытыми глазами смотрят абсолютно бессмысленные ролики.

Макаров также предостерег пользователей сети от просмотра контента блогеров, демонстрирующих роскошь и «красивую жизнь». По словам шоумена, постоянное лицезрение дорогих машин, праздного времяпровождения и нескончаемых путешествий в экзотические страны может вызвать комплекс неполноценности. Певец признался, что сам был подписан на страницы с подобным контентом и через некоторое время стал ощущать тревогу и сомнения в правильности собственной жизни — может у него все плохо, раз он не имеет такой беззаботной жизни, как эти блогеры?

Чтобы лишний раз не пробуждать свои негативные эмоции и не рефлексировать, Макаров советует просто-напросто отписываться от такого контента. Тем более что никакой пользы он тоже не несет.

Творческий путь Вячеслава Макарова начался с КВН, где он был участником команды-чемпиона Высшей лиги КВН «Сборная Камызякского края». На достигнутом артист не остановился, продолжив активно пробовать себя в других направлениях. Более трех лет он является ведущим популярного проекта «Маска», а также многих других шоу и различных премий. К тому же Вячеслав Макаров активно развивается в музыкальном направлении. Треки «Посмотри мне в глаза», «Разбуди меня», «Знак Водолея» и «Твоя история» твердо закрепились на музыкальных площадках и в плейлистах его поклонников.

Полное интервью с Вячеславом Макаровым в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Вячеслав Макаров готовится к ведению шоу и мероприятий.