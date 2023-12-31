«Кровь приливает»: как Вячеслав Макаров готовится к ведению шоу и мероприятий

В графике артиста в неделю десятки мероприятий, на которых необходимо не только выкладываться по полной, но и не запутаться в сценарии.

Вячеслав Макаров рассказал, как готовится к ведению шоу или мероприятия. Своими собственными лайфхаками он эксклюзивно поделился с автором и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Ланой Шевченко.

Знаменитость обладает феноменальной памятью, он быстро учит тексты, что способствует его успешной подготовке к мероприятию. По признанию артиста, этот навык он выработал в себе с самого детства.

«Это пошло еще со школы, потому что когда многие ленились учить стихи, я их учил. В отличие от учеников, которые всегда выбирают стихи покороче, я старался взяться за самый большой. И это очень сильно развивает память. Плюс когда мы участвовали в театральных постановках, мы учили огромные полотна текста. И мне казалось, что это невозможно выучить никогда, там просто четыре листа бесконечного текста. Но когда ты систематически подходишь к изучению этого материала, ты потом сам в шоке от того, какой объем информации твой мозг может запоминать», — рассказывает певец и телеведущий.

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К тому же Вячеслав Макаров, чтобы говорить четко и понятно, перед выходом на сцену разминает свой речевой аппарат с помощью скороговорок. Также артист старается взбодрить само тело с помощью физических упражнений.

«Можно еще гимнастику лица сделать. <…> Разогреть руки, чтобы они были горячими-горячими-горячими, а потом умываться. И начинает все тело просыпаться, кровь приливает к организму, и соответственно она приливает в мозг. И ты начинаешь уже немного по-другому воспринимать реальность, и у тебя ускоряются твои процессы реакции, потому что мероприятия непредсказуемые, может случиться все что угодно», — рассказывает Макаров.

Творческий путь артиста начался с КВН, где он был участником команды-чемпиона Высшей лиги КВН «Сборная Камызякского края». На достигнутом Вячеслав Макаров не остановился, продолжив активно пробовать себя в других направлениях. Более трех лет он является ведущим популярного проекта «Маска», а также многих других шоу и различных премий. К тому же артист активно развивается в музыкальной среде. Треки «Посмотри мне в глаза», «Разбуди меня», «Знак Водолея» и «Твоя история» твердо закрепились на музыкальных площадках и в плейлистах его поклонников.

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