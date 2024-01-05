Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 января

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 8 по 14 января.

Концентрация планет, включая Солнце, в стабильном и деловом пространстве Козерога настраивает на решение серьезных вопросов, связанных с работой, бизнесом и самореализацией. Сатурн, имеющий образ строгого учителя и хранителя времени, хозяин этого знака. Он никуда не спешит и движется медленнее других планет, позволяя структурировать нашу деятельность. Настраивает на проявление терпения, настойчивости и честолюбия.

Если сейчас приложить максимум усилий по достижению намеченной цели, то можно наработать высокий профессионализм, уверенность в себе и статус. Это благоприятный период, чтобы прописать план на год, изучить принципы тайм-менеджмента, наладить отношения со старшими по возрасту и положению людьми.

11 января нас ждет Новолуние в Козероге. Организм подготавливается к обновлению, поэтому лучше не подстригать волосы, не нагружать колени, суставы, позвоночник и мышцы спины. Это может повлечь дисбаланс энергетики, учитывая и так слабое положение Луны в царстве Сатурна. Зато повышаются шансы быть полезными обществу, обрести уверенность в себе и приобрести практические и полезные вещи.

Венера, воплощающая образы любви, красоты, финансов, пребывает в Стрельце. Она нацелена на поиск счастья в социальной среде и на культурных мероприятиях. Общительность, жизнерадостность и вкус к жизни немного смягчают консервативную обстановку на небе. Данное положение Венеры также помогает предпринимателям, юристам, представителям мира искусства и богемы. А у многих возникает потребность к транжирству и покупке дорогих вещей.

13 января лучше посвятить обычным рутинным делам, не инициируя ничего нового и важного, так как Луна без курса сведет на нет все старания. А вот 14 числа растущая Луна в Рыбах усиливает воображение и мечтательность. Пробуждается интуиция и глубинная мудрость подсознания. Загадывайте желания и верьте в чудо. Отличный период для покупки парфюма, аромамасел, музыкальных инструментов. В этот же день Меркурий, связанный с мышлением, общением, способностями к учебе и восприятию информации, усилит знак Козерога. Наступает время деловой активности и выработке стратегии на будущее. Нет больше места празднословию и беззаботности. Можно смело говорить с коллегами на профессиональные темы, обращаться к руководству за поддержкой или подавать документы в официальные инстанции.

Овен — гороскоп на неделю

Овны, благодаря подсказкам интуиции и психологическим техникам, можно достичь позиции неформального лидера, получить поддержку со стороны тайных покровителей или групп. Благоприятное время для создания доверительных отношений с руководством и решения вопросов с налоговыми органами. Сосредоточиться для принятия решений по важному делу поможет расслабленное состояние, прослушивание медитативной музыки.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоят неожиданные и интересные поездки, способствующие налаживанию дружеских связей с представителями других стран и культур, встречи с новыми людьми и новые проекты. Умение сконцентрироваться на определенной цели поможет заручиться поддержкой небес и получить желаемое.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецов ждет повышение в должности до уровня руководителя высокого ранга, возможность получения наследства или оформление кредита на выгодных условиях. Особенно в выигрыше представители банковской и страховой деятельности, а также те, кто занят на производстве, состоит в правоохранительных органах или занят военным делом.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков намечается важная встреча достойного партнера. Расширение возможностей посредством брака с иностранцем или с человеком другого вероисповедания, через зарубежное сотрудничество. Перспективные знакомства вероятнее всего завести в путешествии, в научных кругах, на спортивных стадионах. Также ожидаем удачный исход судебных дел.

Лев — гороскоп на неделю

Львам стоит воспользоваться благоприятным моментом для лечения хронических заболеваний, прохождения комплексного обследования организма, внедрения новых полезных привычек. Происходит быстрое восстановление сил после болезни и операций. Может подвернуться выгодная, но ответственная работа, связанная с материальными ценностями.

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Дева — гороскоп на неделю

Девам везет в вопросах любви, налаживания гармоничных отношений с окружающими людьми и детьми. Можно заключать браки и соглашения о сотрудничестве, участвовать в культурных мероприятиях. Прекрасный период для увлечения искусством, дизайном, танцами, обучением на тренингах по финансовой грамотности или декорированию помещений.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов получится основание собственного или семейного дела, обустройство мастерской, гаража или рабочего кабинета на дому. Строительство и ремонт получают точку удачного старта. Удачно и без бюрократических проволочек складывается оформление документов, связанных с недвижимостью и пропиской. Вы сумеете повысить торговые обороты и найти обходной путь в любой ситуации.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, для вас приятным досугом окажутся поездки развлекательного или романтического характера по городу или ближайшим регионам. Если вы пока одиноки, то в дороге можно встретить вторую половинку, обзавестись плодотворными творческими контактами и напитаться позитивом от встреч с интересными людьми. Вы блещете остротой ума, хорошо усваиваете информацию и весьма предприимчивы.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов создание уютного и благоустроенного дома, который послужит оплотом для всей семьи и гостей, поможет восстановить силы и обрести хорошее настроение. Время благоволит совершать операции с недвижимостью и землей, получать выгоду от аренды и продажи товаров собственного производства. Вы практичны и осмотрительны при использовании своих ресурсов.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги настроены на получение полезной информации, активную коммуникацию с окружающими людьми, плодотворную учебу или преподавание. Удача сопутствует при проведении собеседования, подписании документов, совершении коротких поездок и командировок, покупке транспортных средств и гаджетов. Начинания в качестве блогера, курьера, делопроизводителя или торгового представителя также увенчаются успехом.

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Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям доход приносит индивидуальная деятельность, льготы и социальные выплаты, помощь благотворителей или тайных воздыхателей. Выгодной окажется путевка в санаторий, приобретение абонемента в бассейн или курса СПА-процедур. Пробуждение интуиции и нисхождение потока вдохновения поможет создать шедевр изобразительного искусства, поэзии или получить инсайт.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб повышается интерес к освоению новейших технологий, инженерии, зимним видам спорта, астрологии. Инициатива по вступлению в общественные организации и ассоциации приводит к расширению контактов среди единомышленников и обретение новых друзей. Вы склонны к смелым и прогрессивным действиям, смене имиджа, отстаиванию личной свободы и независимости.

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