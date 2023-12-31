Короли года: два знака зодиака в 2024-м ждет невероятная удача

Госпожа удача — вещь непредсказуемая, и добиться ее расположения довольно сложно. Однако, если посмотреть за передвижением планет на небосводе, то можно сделать точный прогноз и узнать, рожденные в какие периоды способны смело назвать себя главными везунчиками 2024-го.

Какие знаки зодиака по гороскопу смогут снискать благосклонность судьбы в новом году, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Алина Лебедева.

Алина Лебедева

Астролог

Рыбы — гороскоп удачи на 2024 год

Самый главный претендент на звание баловня судьбы 2024-го — это знак зодиака Рыбы. Если проанализировать гороскоп, то небесные объекты в новом году образуют благоприятные конфигурации для их продвижения во всех сферах.

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«Плутон, Уран и Нептун — высшие планеты, которые выделяют невероятные интуиции и стоят к этому знаку в гармоничной связи, а значит, и без того изворотливые, интуитивные Рыбки становятся максимально чувствительными и удачливыми», — отметила эксперт.

Благодаря благоприятному аспекту на небосводе у Рыб усилится интуиция, что позволит принять важные решения, сделать правильный выбор, а также познакомиться с надежными людьми, которые помогут реализовать какой-то проект. При этом стоит помнить: чтобы добиться успеха, нужно совершать правильные действия.

«Важно — быть собой, плыть по собственному течению. Даже если все вокруг говорят противоположное, доверяйте себе как никогда», — отметила эксперт.

Следует перестать усложнять все жизненные ситуации и накручивать себя. Чем проще Рыбы по гороскопу начнут реагировать на незапланированные события, тем легче будет добиться расположения звезд.

Скорпионы — гороскоп удачи на 2024 год

Также баловнем судьбы в 2024-м можно назвать рожденных под знаком зодиака Скорпион. Однако везение к подопечным водной стихии придет не в классическом понимании. Удача станет заветным призом после периода сложных испытаний.

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«Первая половина года для этих знаков зодиака будет очень сложной, трансформационной и кризисной. Это самое лучшее время для того, чтобы Скорпионы активировали свои таланты и лучшие качества», — отметила эксперт.

Придется приложить усилия, чтобы добиться успеха. Согласно гороскопу, стоит избавиться от рутинных дел, если они не приносят морального удовлетворения, и сделать больший упор на более интересные сферы. Следует отбросить страхи по поводу возможной конкуренции, а также не вестись на увещевания злопыхателей, пытающихся отговорить от важных перемен в жизни.

«Скука и бытовуха отойдут на десятый план, а значит, деньги, власть и авторитет потекут рекой. Однако при условии, что водный представитель не побоится показать свое жало и признаться как минимум самому себе в своих истинных потаенных желаниях», — прокомментировала эксперт.

Помня об этих правилах, в душе Скорпионов откроется мощный поток энергии, что поможет достичь невероятного успеха и целей во всех видах деятельности.

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