«Спустя 191 год»: Аргентина призвала Великобританию вернуть Фолклендские острова

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Аргентина призвала Великобританию вернуть Фолклендские острова

«Спустя 191 год»: Аргентина призвала Великобританию вернуть Фолклендские острова

Фото: www.globallookpress.com / Jonathan Carlile

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

'Споры о принадлежности Фолклендских островов между двумя странами не утихают уже порядка 200 лет.

Ставший в конце прошлого года президентом Аргентины Хавьер Милей призвал Великобританию провести переговоры по вопросу возвращения стране Фолклендских островов. Об этом сообщили на сайте МИД латиноамериканской страны.

«Правительство и народ Аргентины вновь — спустя 191 год после незаконной оккупации — подтверждают законные и неотъемлемые права на суверенитет над Мальвинскими островами, островом Южная Георгия, Южными Сандвичевыми островами и прилегающими морскими районами», — сказано в сообщении.

В министерстве также отметили, что Буэнос-Айрес стремится поддерживаться зрелые отношения с Лондоном по данному вопросу. В Британии же неоднократно заявляли, что обсуждать возвращение Фолклендских островов Аргентины не намерены.

К слову, спор о суверенитете над территорией не утихает порядка 200 лет. В 1982 году между странами разгорелась даже война, которая длилась чуть более двух месяцев. Аргентина проиграла. А в 2013 году на Фолклендских островах состоялся референдум. Местные жители тогда решили, что они хотят остаться в составе Великобритании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Аргентина решила отказаться от вступления в БРИКС.

-23° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:04
Любовь по часам: в какое время суток лучше всего заниматься сексом
22:49
«Спустя 191 год»: Аргентина призвала Великобританию вернуть Фолклендские острова
22:35
Путин выразил соболезнования Ирану в связи с терактом в Кермане
22:22
«Нужно делать паузу»: как избежать похмелья в новогодние праздники
22:08
Внебрачные дети и разводы: как сложилась судьба звезд фильма «Человек-амфибия»
21:54
Актер Кологривый рассказал, кого сложнее всего играть

Сейчас читают

Опубликованы кадры возвращения российских военных из украинского плена
«Ла Скала» потеряла: почему Вячеслав Макаров отверг карьеру оперного певца
«Внесла свои коррективы»: Алсу сообщила о переменах в жизни
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса