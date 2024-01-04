Зураб Церетели на свое 90-летие «накроет стол» и в Грузии, и в России

Известный художник также рассказал о своей традиции на день рождения, которую он соблюдает уже много лет.

Художник-монументалист Зураб Церетели отмечает 4 января 90-летний юбилей. Как и где скульптор будет праздность день рождения?

Художник в беседе с РИА Новости признался, что если бы не друзья, то личный праздник провел бы на работе. Однако они есть, и их немало. Поэтому планы совсем другие.

«Нельзя не накрыть стол для друзей и в Грузии, и в России — это традиции, которые надо уважать», — сказал он.

Церетели также признался, что у него есть давняя традиция, которой он не хочет изменять. Каждый свой день рождения он сразу после пробуждения направляется к холсту и начинает творить.

Зураб Церетели — грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, действительный член Академии художеств СССР, народный художник СССР и России, народный художник Грузинской ССР, посол доброй воли ЮНЕСКО, с 1997 года — президент Российской академии художеств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой вклад внес Церетели в отечественную культуру.