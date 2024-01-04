В Европарламенте выразили надежду на исчезновение НАТО

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 23 0

Депутат Европарламента Уоллес выразил надежду на исчезновение НАТО

В Европарламенте выразили надежду на исчезновение НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Wiktor Dabkowski

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Депутат ЕП отметил, что Североатлантический альянс не приносит ничего хорошего.

Исчезновение блока НАТО пойдет на пользу Европе. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

«Европа окажется в лучшем положении, когда военная машина НАТО перестанет существовать. Она не может предложить ничего хорошего ни гражданам ЕС, ни кому-либо еще», — написал Уоллес в соцсети X (прежнее название Twitter).

Россия неоднократно обращала внимание на то, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию.

Прежде президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина не является врагом для РФ, чего не скажешь об элитах Запада.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

-23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:05
«Было неприятно»: певица Алсу высказалась о проявлении звездной болезни у коллег
6:50
«Трясет и будет трясти весь год»: почему количество землетрясений в мире растет
6:36
Сюрпризы погоды: когда потеплеет в Москве
6:13
Неожиданные имена! США опубликовали списки лиц, связанных с делом Эпштейна
6:00
«Грачи» в деле! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:49
В Европарламенте выразили надежду на исчезновение НАТО

Сейчас читают

Правда или вымысел? Может ли причиной шизофрении являться вирус
Импровизация, конфликты и магия кино: как снимали главную сказку страны — «Золушку»
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса