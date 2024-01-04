Автобус упал в очистное пространство у шахты в Казахстане, есть погибшие

Автобус с тремя пассажирами и водителем провалился в очистное пространство около шахты на руднике в Павлодарской области в Казахстане. Об инциденте сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Уточняется, что ЧП случилось ночью на 4 января на территории АО «Майкаинзолото». По предварительным оценкам длина овала составляет до 200 метров, ширина — до полукилометра, а глубина — 150 метров.

Известно, что спасатели нашли два трупа, поиск еще двоих человек продолжается. Сам автобус пока не обнаружили.

На метро происшествия прибыл глава администрации Павлодарской области Асаин Байханов представители местных исполнительных органов и руководство департамента по ЧС. Начаты аварийно-спасательные работы, в которых задействованы 44 человека, 13 единиц техники и дрон.

Из шахты были эвакуированы 33 рабочих. О пострадавших среди них не сообщалось.

Детали и обстоятельства устанавливаются. Иных подробностей о случившемся пока нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что на шахте в Казахстане произошла авария. Число жертв превысило 40 человек.