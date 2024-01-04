Тело главреда журнала ««Советская музыка» Корева найдено в его квартире

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 030 0

Юрий Семенович был бессменным секретарем Союза композиторов России по вопросам музыкознания и критики.

Тело главреда журнала ««Советская музыка» Корева найдено в его квартире

Фото: www.globallookpress.com / RealVolya

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Труп главного редактора журнала «Советская музыка» Юрия Корева был обнаружен по адресу его проживания. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Сообщение об обнаружении тела поступило в отдел МДВ по Тверскому району Москвы днем 3 января. Выехавшие на место сотрудник не обнаружили следов насильственной смерти или борьбы на теле, в квартире был порядок.

Предварительно, смерть 95-летнего Корева наступила по естественным причинам. Его тело было направлено в морг. Проверки продолжаются.

Корев был главным редактором «Советской музыки» — «Музыкальной академии», а также бессменным секретарем Союза композиторов России, давал консультации по вопросам музыкознания и критики. За свою жизнь он выпустил множество статей о развитии советской музыки.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер главный дирижер Русского академического оркестра Владимир Гусев.

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