Маск счел любую попытку вторжения в Россию очень плохой идеей

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 35 0

Американский бизнесмен уверен, что ничем хорошим эта затея не кончится. И это подтверждает история.

Маск счел любую попытку вторжения в Россию очень плохой идеей

Фото: Reuters / GONZALO FUENTES

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Стремление вторгнуться в Россию в любое время года всегда было плохой затеей. Об этом заявил X (прежнее название Twitter) в соцсети американский миллиардер Илон Маск.

Так он прокомментировал пост, высмеивающий вторжение Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году, которое обернулось бегством его армии с наступлением зимы. Автор публикации отметил, что Наполеон, судя по поступку, был «не таким уж умным».

Маск отреагировал на это сообщение смеющимся смайликом.

«Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей затеей», — написал бизнесмен.

Прежде Илон Маск дал неутешительный прогноз на 2024 год. По его мнению, он будет гораздо безумнее предыдущих.

Кроме того, как писал ранее 5-tv.ru, миллиардер также предупредил человечество о новой угрозе.

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Маск счел любую попытку вторжения в Россию очень плохой идеей

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