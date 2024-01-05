Безопасно ли? Врач высказался о желании Айзы изменить цвет глаз у хирургов

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева Эксклюзив 34 0

Профессор Давыдов: проверенных методик по изменению радужки глаза не существует

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Не ослепнет ли знаменитость из-за таких экспериментов?

Совсем недавно известная блогер Айза в социальной сети поделилась с подписчиками, что хирургическим путем планирует изменить цвет своих глаз. Для этого светская львица хочет отправиться в США — операция планируется весной. О том, возможна ли такая процедура, рассказал 5-tv.ru Дмитрий Давыдов, профессор, доктор медицинских наук.

Сейчас у знаменитости карие глаза, но девушка призналась, что всегда мечтала быть голубоглазой. Как объяснил нам эксперт, искусственные радужки действительно существуют в виде специальных имплантатов. Они представляют собой искусственный хрусталик глаза с определенным пигментом.

Подобные процедуры, рассказал специалист, проводят достаточно давно, как и в нашей стране, так и в зарубежных клиниках. Данные имплантаты производят для того, чтобы возмещать травматические дефекты в радужках, например, полную или частичную аниридию, отсутствие радужной оболочки глаза.

Профессор объяснил, что такое хирургическое вмешательство проводится только для восстановления зрения.

«Мы понимаем, что при такой болезни [аниридии — Прим. ред.], при таком состоянии можно решить вопрос с диафрагмированием зрачка, чтобы восстановить зрительные функции. Это с точки зрения лечебных моментов», — отметил Дмитрий Давыдов.

Что же касается целенаправленной смены цвета глаз — неизвестно, какую методику предложат звезде. По мнению доктора, самым простым способом, ради которого необязательно отправляться за рубеж, будут контактные линзы.

«Контактные линзы с разными цветами радужки — это достаточно простой и доступный, почти неинвазивный метод чисто внешних косметических изменений. Все остальное — надо смотреть, что предлагают пациенту для того чтобы изменился цвет глаз», — поделился наш собеседник.

Помимо линз и искусственных радужек есть и другие технологии, но они находятся в стадии разработки.

«Поэтому одно дело „обещать жениться“, и другое дело жениться», — пошутил Дмитрий.

Эксперт отметил, что любые другие инвазивные способы воздействия, к примеру, прокрашивание роговицы, будут лишь экспериментальными с непрогнозируемыми результатами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Айза назвала себя подопытной крысой.

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