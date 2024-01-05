«Экстремальная история»: лучшие диеты для разгрузки после Нового года

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 25 0

Диетолог Кабанов рассказал, что у любой разгрузочной диеты есть последствия

«Экстремальная история»: лучшие диеты для разгрузки после Нового года

Фото: www.globallookpress.com

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Можно поесть несколько дней гречку. Но даже она таит в себе опасность.

Для того, чтобы привести организм в порядок после новогодних праздников, можно посидеть пару дней на разгрузочной диете. Диетолог Алексей Кабанов рассказал изданию Газета.ру, что важно возместить недостаток белка в организме.

«Можно на завтрак съесть яйца, на обед рыбу, на ужин растительные белки: бобовые, цельнозерновые, растительное мясо. Белки помогают восстановлению после тренировок и травм, поддерживают работу иммунитета, способствуют развитию мышц», — сказал врач.

Он отметил, что переизбыток белка может быть опасен для людей, которые страдают заболеваниями почек. Также он провоцирует гипертонию и диабет.

Оптимальным вариантом могут стать дни на грушах, яблоках, арбузах или воде.

«Фактически это голодание, но вы сможете получить хоть немного энергии от фруктов, получите необходимую клетчатку. Но такой перекос приведет к проблемам с ЖКТ: за день вам придется съесть пять-семь яблок за день, а это многовато для вашего кишечника. На воде сидеть сутки — это уже экстремальная история, близкая к риску для здоровья», — объяснил врач.

Также можно провести разгрузку на гречневой каше. Этот продукт поможет уменьшить уровень глюкозы в крови. Именно поэтому гречка полезна для сердечников и диабетиков. Еще она помогает при многих других заболеваниях. Но и гречка не идеальна. Она может привести к затруднениям с пищеварением.

Такие разгрузочные диеты могут навредить организму. Поэтому важно сформировать сбалансированный и долгосрочный рацион питания.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что врач назвал продукты, которые не стоит употреблять в сочетании с алкоголем.

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