Врач назвал продукты, которые не стоит употреблять в сочетании с алкоголем

Гастроэнтеролог Вялов: нельзя совмещать алкоголь и острую пищу
Фото: www.globallookpress.com / Global Look Press
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Большинство не замечает, как усугубляет свое похмелье на следующей день «неправильными» блюдами.
В сочетании с алкогольными напитками употребление жареных и сильно острых блюд может привести к дискомфорту в желудке и усугублению похмелья на следующий день. О несовместимых со спиртным продуктах рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов в беседе с NEWS.ru.
Врач отметил, что алкоголь и острая еда могут вызвать расстройства пищеварения и чувство жжения в области груди и шеи. Кроме того, не лучшее сочетание усилит постинтаксикационное состояние на следующий день.
«Также не рекомендуется смешивать алкоголь с газировками, такими как кола или газированная вода. Это может вызвать изжогу, рефлюкс и дискомфорт в желудке», — объяснил специалист.
Стоит избегать и употребления спиртного с морепродуктами, так как концентрация алкоголя в крови может негативно сказаться на воздействии на организм токсических веществ в некачественных морских блюдах.
Остерегаться необходимо и цитрусовых, которые могут привести к токсическому повреждению печени.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как избежать похмелья в новогодние праздники.
Читайте также
84%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?