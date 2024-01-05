«Мама переживала»: от чего умерла режиссер «Алисы из страны чудес» Демидова

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 22 0

У режиссера Демидовой перед смертью произошел приступ васкулита

«Мама переживала»: от чего умерла режиссер «Алисы из страны чудес» Демидова

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Незадолго до ухода из жизни кинодеятель была экстренно госпитализирована. По какой причине?

В четверг, 4 января, в возрасте 59 лет скончалась режиссер Елена Демидова. Ее дочь Светлана раскрыла детали кончины кинодеятеля в своем личном блоге.

По ее словам, 30 декабря прошлого года у ее матери случился приступ васкулита и очень сильно заболели ноги. А приступ же никак не заканчивался.

«Мама переживала про кино, болеть ей некогда было», — отметила дочь режиссера.

В итоге 4 января пришлось вызвать «скорую». Режиссера доставили в больницу. Врачи заметили серьезные проблемы с сердцем и ногами. Вскоре Светлане позвонили и сообщили о смерти матери.

Дочь кинодеятеля рассказала, что ее мама не заботилась о здоровье и была очень сильно вовлечена в свою работу.

Режиссер закончила МВТУ имени Баумана в 1987-м году. А в 1997-м получила второе высшее образование в ВГУ (Воронежский государственный университет).

Демидова получила режиссерское образование в киношколе «Интерньюс». Она была членом Союза кинематографистов, Гильдии кинорежиссеров России и Гильдии неигрового кино.

Среди ее работ — «Алиса из страны чудес», «Прикосновение ветра», «Саша, Лена и железный дракон», «Третья жизнь Марины Клещевой» и «16 способов изменить мир».

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса «Мэри Поппинс» Глинис Джонс умерла в возрасте 100 лет.

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