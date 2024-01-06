Любовь Успенскую ждет суд после выступления на новогоднем «огоньке»

Знаменитой артистке, вероятно, придется поплатиться за неприятный инцидент.

Певица Любовь Успенкская оказалась в центре скандала после участия в новогоднем «Голубом Огоньке» на федеральном канале, и теперь ее, вероятно, ждут судебные тяжбы. С автором песни «По полюшку» — главного хита звезды последних лет — Натальей Лапиной. Поэт и композитор давно наблюдает, как с ее творением артистка выступает то тут, то там, но не получает ни копейки. Зарабатывает только Успенская, отмечает автор хита. И эту несправедливость Лапина решила разрешить раз и навсегда.

В интервью представителям издания «МК» автор заявила, что ее юрист уже готовит иск к подаче в суд. Она утверждает, что не давала разрешения на исполнение «По полюшку» на «огоньке». По словам Лапиной, вот уже три года королева шансона игнорирует поэта, отказываясь хотя бы обсудить условия использования материала в репертуаре.

«Дело в том, что Успенская не считает нужным платить автору. Мой юрист уже в ближайшее время направит претензию ей и на канал за нарушение авторских прав. Как автору мне обидно, что Успенская продолжает зарабатывать на „По полюшку“ деньги, исполняя ее на всех концертах, а я от этого ничего не получаю», — сказала Лапина.

Как отметила поэт, на этот раз ситуация вышла не самого возмутительного колка. Представители телеканала, работая над записью огонька, указали автора стихов и музыки «По полюшку». Но ей сильно легче не стало, так как считает, что Любовь Залмановна продолжает делать вид, что не имеет к ситуации никакого отношения. В отместку Лапина позволяет другим артистам исполнять ее хит. И те с готовностью платят, что положено, за каждый эфир.

Автор песни подчеркнула, что выступала инициатором переговоров, но Успенская ничего не захотела обсуждать. Лапина заявила, что писала бы для артистки и дальше, более того, есть подходящие композиции в багаже, но доверие утрачено. После такого отношения, говорит создатель хита, с исполнительницей не хочется иметь ничего общего. Кроме, очевидно, судебных разбирательств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из звезд российского шоу-бизнеса недолюбливает Любовь Успенскую. Кому певица перешла дорогу?