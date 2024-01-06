Как вернуть зубам белизну: действенные советы от стоматолога

Какие привычки могут испортить красивую улыбку? И как исправить ситуацию, если появился желтый налет?

Улыбка является визитной карточкой человека. Именно она притягивает и привлекает к нам собеседников. Но порой многие люди стесняются своей улыбки по эстетическим причинам, имея вместо желанных белоснежных зубов желтоватые. Из-за чего такое происходит и как это предотвратить — рассказала стоматолог Светлана Фролова.

Чай, кофе и вино

У любителей этих напитков не так часто можно увидеть белоснежные зубы. Все дело в том, что в чае и кофе содержатся вещества и красители, которые въедаются в эмаль и изменяют ее оттенок. На белизну зубов по этой же причине влияют спиртные напитки, например, красное вино и ликеры.

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Курение

В табачном дыме содержатся смолы, которые оседают на зубах. К тому же эта привычка пагубно влияет на общее состояние полости рта, пишет «Вечерняя Москва».

Недостаточная гигиена зубов

Пренебрежительное отношение к гигиене зубов приводит к изменению цвета эмали. Зубы нужно чистить минимум два раза в день и не менее трех минут, идеально — после каждого приема пищи. Если такой возможности нет, то стоматолог советует прополоскать рот после еды обычной водой.

Болезни

После приема некоторых медикаментозных препаратов зубы тоже могут потерять белизну. Особенно после тех, в составе которых есть железо, окрашивающее эмаль.

Как вернуть зубам белизну

Конечно, нужно отказаться от чрезмерного употребления вышеописанных привычек. В кофе можно попробовать начать добавлять молоко, а в чай лимон. Это смягчит воздействие красителей.

Стоматолог советует более внимательно относиться к тому, что вы едите и пьете. Также стоит добавить в рацион продукты, богатые кальцием. К ним относятся — творог, сыры, молоко, брокколи.

Для самоочищения эмали можно использовать твердые продукты. Например, морковь или яблоки. Их нужно есть именно целыми, а не нарезать маленькие кусочки.

Самое главное — своевременное посещение гигиениста, удаление зубного налета и неукоснительное соблюдение гигиены зубов.

Зубную щетку нужно менять раз в три месяца. А зубные пасты подбирать для вашего случая: отбеливающие, для удаления плотного налета и другие.

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