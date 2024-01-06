Служащий Эпштейна рассказал о «массажах» принцу Эндрю в доме финансиста

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 44 0

Садовник Эпштейна рассказал о массажах принцу Эндрю в доме финансиста

Служащий Эпштейна рассказал о «массажах» принцу Эндрю в доме финансиста

Фото: www.globallookpress.com / Andrew Parsons

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Финансиста обвиняли в торговле сексуальными услугами и принуждении несовершеннолетних к проституции.

Хуан Алесси, управляющий поместьем финансиста Джеффри Эпштейна, рассказал о похождениях британского принца Эндрю. На допросе служащий заявил, что представитель монаршей семьи неделями гостил в доме Эпштейна во Флориде. Об этом сообщается в материале РИА Новости со ссылкой на обнародованные протоколы допроса. Финансиста обвиняли в торговле сексуальными услугами, а также в сговоре и попытках вовлечь других в торговлю несовершеннолетними.

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Летом 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке оставил Эпштейна под стражей после дачи показаний, ему также было отказано в освобождении под залог. Позже его нашли в полубессознательном состоянии в камере, спасти не смогли, умер. После кончины заключенного было проведено расследование, его признали самоубийцей.

Алесси, говоря о финансисте и его отношениях с принцем Эндрю, заявил, что в доме Эпштейна в Палм-Бич британец регулярно «получал массажи».

«Принц Эндрю проводил с нами недели», — сказал управляющий.

Бывала в доме финансиста и жена принца Эндрю. При этом, в отличие от мужа, никаких «массажей» ей не полагалось, на ночь она тоже не оставалась. Алесси подчеркнул, что оба супруга приятельствовали с подругой Эпштейна Гилейн Максвелл. Эта женщина была осуждена за пособничество в принуждении к проституции. Кроме прочего, в опубликованных материалах скандального дела фигурируют показания Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что 17-летней девушкой оказывалась в постели известных политиков.

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