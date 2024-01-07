«Коммерческий интерес»: когда изобретут лекарство от старения

Все тесты проводятся на животных. Но не факт, что они пройдут успешно на людях.

Сейчас ученые говорят, что они на пороге решения проблемы со старением. Они предполагают, что в следующем десятилетии уже могут появиться способы, которые помогут замедлить или даже остановить неприятный процесс. Но геронтолог Юрий Конев рассказал сайту 5-tv.ru, появится ли лекарство от старения на самом деле.

«Я уже более 40 лет слышу, что наука вот-вот дойдет к раскрытию секретов старения и разработает методы преодоления старения», — сказал ученый.

Он отметил, что любое вмешательство в метаболизм человека несет за собой ответную реакцию организма. И это может только ускорить процесс старения.

За историю человечества еще не было изобретено средств, которые действительно могли бы остановить или замедлить старение.

«Все исследования и рекламные акции, которые звучат в прессе, носят коммерческий характер и коммерческий интерес на первом месте», — отметил геронтолог.

Специалист обратил внимание на то, что на Западе ученые получают денежные гранты на проведение своих исследований. Вкладываются в них обычно олигархи, которые уже обустроили себе «Рай на Земле» и не хотят покидать этот мир. А исследователи им называют максимально короткие сроки, чтобы получить больше денег на проекты. Но в конечном итоге возраст все равно берет свое.

Изначально все тесты проводятся на животных. Но даже если удастся продлить жизнь условной лабораторной мыши, это еще не значит, что получиться отменить старение у человека. Ведь метаболизм у животных и людей разный.

«Это преподносится как панацея и единственное достижение. Мы пока только в начале пути. В начале пути! Чтобы понять, что такое старение, надо хотя бы создать единую теорию старения», — заявил ученый.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые научились определять, какой орган у человека откажет первым.