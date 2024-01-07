«Коммерческий интерес»: когда изобретут лекарство от старения

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 639 0

Геронтолог Конев: «лекарства от старения» носят коммерческий характер

Фото, видео: www.globallookpress.com / BAO; Личный архив Юрия Конева; 5-tv.ru

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Все тесты проводятся на животных. Но не факт, что они пройдут успешно на людях.

Сейчас ученые говорят, что они на пороге решения проблемы со старением. Они предполагают, что в следующем десятилетии уже могут появиться способы, которые помогут замедлить или даже остановить неприятный процесс. Но геронтолог Юрий Конев рассказал сайту 5-tv.ru, появится ли лекарство от старения на самом деле.

«Я уже более 40 лет слышу, что наука вот-вот дойдет к раскрытию секретов старения и разработает методы преодоления старения», — сказал ученый.

Он отметил, что любое вмешательство в метаболизм человека несет за собой ответную реакцию организма. И это может только ускорить процесс старения.

За историю человечества еще не было изобретено средств, которые действительно могли бы остановить или замедлить старение.

«Все исследования и рекламные акции, которые звучат в прессе, носят коммерческий характер и коммерческий интерес на первом месте», — отметил геронтолог.

Специалист обратил внимание на то, что на Западе ученые получают денежные гранты на проведение своих исследований. Вкладываются в них обычно олигархи, которые уже обустроили себе «Рай на Земле» и не хотят покидать этот мир. А исследователи им называют максимально короткие сроки, чтобы получить больше денег на проекты. Но в конечном итоге возраст все равно берет свое.

Изначально все тесты проводятся на животных. Но даже если удастся продлить жизнь условной лабораторной мыши, это еще не значит, что получиться отменить старение у человека. Ведь метаболизм у животных и людей разный.

«Это преподносится как панацея и единственное достижение. Мы пока только в начале пути. В начале пути! Чтобы понять, что такое старение, надо хотя бы создать единую теорию старения», — заявил ученый.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые научились определять, какой орган у человека откажет первым.

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