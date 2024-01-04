Ученые научились определять, какой орган у человека откажет первым

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 69 0

В США научились определить орган, который откажет первым у человека

Ученые научились определять, какой орган у человека откажет первым

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Сделать соответствующие выводы поможет простой тест.

Ученые из Медицинской школы Стэндфордского университета выяснили, как определить орган, который может отказать первым. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Сотрудниками университета был разработан тест, помогающий найти самый быстро стареющий орган из всех. На самом деле это простой анализ крови. Благодаря ему ученые выяснили, что каждый пятый человек старше 50 лет имеет орган, который стареет быстрее остальных.

Из-за этого риск преждевременной смерти в течение следующих 15 лет возрастает на 15-20%. В исследовании приняло участие более пяти тысяч человек.

Ученые изучили уровень белков у добровольцев и выяснили, что быстрое старение конкретного органа связано с определенными заболеваниями. Благодаря специально разработанному алгоритму исследователи могут выяснить биологический возраст той или иной части организма.

В материале издания отметили, что риск сердечной недостаточности повышается в два с половиной раза из-за ускоренного старения мотора организма. А если такому подвержен мозг, то когнитивные способности могут снизиться почти в два раза в ближайшие пять лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что кошки и собаки замедляют старение своих хозяев.

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Ученые научились определять, какой орган у человека откажет первым

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