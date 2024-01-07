Дочь Пересильд в 14 лет обогнала ее по популярности: «Я зачем в космос летала?»

По словам знаменитой мамы, Анне Пересильд буквально не дают прохода фанаты.

Заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд признала успех своей 14-летней дочери Анны и с гордостью рассказала, насколько популярной ее сделал первый в жизни сериал. Как отметила 39-летняя актриса, даже полет в космос ради съемок в фильме «Вызов» не подарил ей известность, сравнимую с известностью Анны. В одночасье девочка стала знаменитостью, поклонники то и дело окликают ее в общественных местах. Правда называют чаще по имени героини сериала.

«Мы идем по какому-нибудь торговому центру, навстречу подростки. До трех ночи звонят мне, пиар-директору Ире, моему директору Наташе» — рассказала Пересильд в интервью Светлане Бондарчук.

Внимание к восходящей звезде не ограничивается окриками из толпы. По словам мамы, даже в интернете ее персоной интересуются меньше, чем успехами дочери. Вместе с Анной артистка проверила, насколько велик отрыв. Как выяснилось, младшая Пересильд в два раза обогнала родительницу по количеству запросов пользователей сети. Никаких шансов.

«Запросы по мне — 220 тысяч. По Ане — 420 тысяч. Я говорю: „Я зачем в космос летала, Ань?“ Мы смеемся дома», — поделилась актриса.

Радость за достижения Анны сменяется справедливыми опасениями матери. Ей самой пришлось немало трудиться, чтобы завоевать признание зрителей, дочке же слава и бешеная популярность досталась в юном возрасте. Юлия Пересильд беспокоится, что девочка может пострадать из-за звездной болезни, окунувшись с головой в будни знаменитости. И тогда первая успешная роль станет роковой.

Как отметила артистка, вместе с наследницей она открыла ящик Пандоры. Остается надеяться только на сознательность Анны и верить, что у нее «не слетит крыша». Пересильд подчеркнула, что не каждый взрослый справится с популярностью, которая обрушилась на ее 14-летнюю дочь. При этом известность Анны она считает заслуженной.

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