Российская шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в возрасте 20 лет

В возрасте 20 лет ушла из жизни российская спортсменка Анастасия Середа. Печальным известием поделился Союза конькобежцев России в социальных сетях.

«Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы. Выражаем соболезнования родным и близким Анастасии. Светлая память», — говорится в сообщении.

Причина смерти шорт-трекистки в столь молодом возрасте не сообщается. На счету спортсменки было мало побед. Свою первую серьезную награду девушка завоевала в 2022 году: тогда Анастасия Середа победила на Кубке России в составе эстафетной команды.

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