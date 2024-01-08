В США достигли соглашения по финансированию работы правительства, избежав шатдауна
Байден: Конгресс США согласовал финансирование правительства на 2024 год
Фото: www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick
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США удалось избежать экономического кризиса. Но какой ценой?
Членам Конгресса США удалось согласовать финансирование правительства на 2024 год, что предотвратило грядущий шатдаун. С таким заявлением выступил американский лидер Джо Байден. Его письменную версию опубликовали на сайте Белого Дома.
«Двухпартийный механизм финансирования, которого достигли лидеры конгресса, приближает нас на шаг к предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных интересов», — говорится в сообщении.
Американский лидер утверждает, сто проект финансирования отвечает интересам всех сторон.
Спикер палаты представителей Макс Джонсон после официального сообщения президента раскрыл сумму общего бюджета правительства на 2024 год: он был согласован на уровне 1,59 триллиона долларов, из них 886 миллиардов пойдут на оборону.
В ноябре администрация Белого дома и конгресс не смогли договориться о принятии полноценного бюджета. Спикер палаты представителей Майк Джонсон составил собственный проект бюджета, в котором отсутствует помощь Израилю и Украине для того, чтобы избежать шатдауна — приостановки работы федерального правительства США. Однако, если бы американские власти не смогли согласовать бюджет на 2024 год до 20 января, кризис бы произошел — первыми в случае шатдауна «ушли в внеплановый отпуск» Минсельхоз, Минэнерго, Минтранс и Министерство по делам ветеранов. Остальная часть правительства при отсутствии постоянного бюджета прекратила бы функционировать с 3 февраля.
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