Уход Байдена и стабильность доллара: главные прогнозы JPMorgan на 2024 год

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 329 0

JPMorgan: Байден может отказаться от президентской гонки, сославшись на здоровье

Уход Байдена и стабильность доллара: главные прогнозы JPMorgan на 2024 год

Фото: Al Drago / POOL / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

К чему готовиться жителям Земли?

Агентство JPMorgan составило прогноз на 2024 год. О том, что ждет население планеты в ближайшие 12 месяцев, рассказала газета Daily Mail.

По словам ведущего аналитика Михаэля Чембалеста, Джо Байден откажется от участия в выборах 2024 года, сославшись на проблемы со здоровьем. Однако истинная причина будет заключаться в крайне низких рейтингах.

Беспилотным автомобилям объявят бойкот на фоне растущих проблем с безопасностью. Не так давно машина переехала женщину в тот момент, когда за рулем никого не было. Также в сентябре два беспилотных автомобиля заблокировали машину скорой помощи, в которой находился пострадавший в ДТП.

Крупные города США столкнутся с перебоями электричества и природного газа. Значительная часть энергосистемы не готова к суровым зимним морозам. С большей вероятностью проблемы затронут Нью-Йорк, Техас, Пенсильванию, Висконсин и Теннесси.

Исследователи завершат работу над ингаляционной вакциной от COVID-19, которая снизит скорость распространения инфекции. По словам аналитика, клинические испытания в прошлом году показывали многообещающие результаты.

Также Чембалест заявил, что спецоперация на Украине продолжится. Путей мирного урегулирования конфликта пока не видно.

Кроме того, аналитик сделал следующие прогнозы:

  • Доллар продолжит сохранять стабильность и сохранит 50% долю в мировой торговле;
  • Убытки по широко синдицированным кредитам впервые превысят потери по частным кредитам;
  • Попытки президента Аргентины Милея перейти на расчет в долларах США провалятся в случае реализации;
  • Министерство юстиции США и/или Федеральная торговая комиссия выиграют одно из крупных антимонопольных дел, которые ведутся в настоящее время;
  • Региональные банки США будут хорошо себя чувствовать в течение года.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, какие события могут произойти в 2024 году, по мнению редакторов издания Politico.

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