Британский принц Эндрю в панике после нового витка секс-скандала заперся дома

По данным источников, опальный монарх не может решить, как реагировать на обнародованные детали расследования дела его приятеля-торговца детьми Джеффри Эпштейна.

Британский принц Эндрю, лишенный воинских званий и королевских обязанностей после секс-скандала, связанного с деятельностью финансиста Джеффри Эпштейна, снова в панике. Как сообщается в материале издания The Mirror, со ссылкой на информированный источник, член монаршей семьи «понятия не имеет, как реагировать» на новый виток расследования и публикацию материалов дела в прессе, и буквально заперся в своем доме. Он все еще не решается высказаться о ситуации публично, совершенно растерян.

Принца Эндрю, как отмечается, потрясли рассекреченные обвинения в адрес его приятеля Эпштейна. В 2005 году член королевской семьи сильно пострадал из-за этой дружбы. Финансиста обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней, свидетельница Вирджиния Джуффре на суде заявила, что он заставлял ее спать с разными мужчинами, известными политиками, а также принцем. Через три года Эпштейн оказался в тюрьме, после освобождения дружба с британским монархом продолжилась. В 2019-м произошло новое задержание, в ходе предварительного следствия финансист покончил с собой. Его обвиняли в торговле детьми и принуждению их к проституции.

На днях были обнародованы протоколы допроса управляющего поместьем Эпштейна. Он заявил, что принц неделями гостил у друга и регулярно «получал массажи». Сказал также, что и жена Эндрю бывала в доме финансиста, «массажей» ей не полагалось, на ночь она тоже не оставалась. Допрашиваемый подчеркнул, что оба супруга приятельствовали с подругой Эпштейна Гилейн Максвелл, которая была осуждена за пособничество в принуждении к проституции. Надежды герцога Йоркского вернуться в общественную жизнь и реабилитироваться после лишения титулов рухнули.

«У него нет эмоционального потенциала, чтобы справиться с этим. Он заперся в комнате и понятия не имеет, что ответить. Он опустошен», — цитирует издание своего информатора.

Мало того, что в материалах дела были упомянуты «массажи», Эндрю вменяют и утехи с девушками, и участие в «несовершеннолетней оргии». Эти обвинения Эндрю не раз отвергал. Накануне известный американский юрист Глория Оллред в интервью с изданием заявила, что находящемуся под давлением принцу «нужно многое объяснить» и ему следует поговорить с правоохранительными органами США о своей дружбе с Эпштейном. Она сказала, что Эндрю обязан предоставить жертвам сексуального насилия любую информацию о событиях в отелях, где он мог бывать в компании финансиста.

Оллред подчеркнула, что пока принц не начнет сотрудничать с полицией, ФБР и другими властями, «темное облако будет следовать за ним, куда бы он ни пошел». Юрист уверена, что у герцога Йоркского есть информация о связях Эпштейна с несовершеннолетними. Ведь он сам признавал, что останавливался в доме приятеля и отправлялся с ним в совместные поездки. Но принц упорно молчит.

Ранее, писал 5-tv.ru, США опубликовали списки лиц, связанных с делом Эпштейна. В распространенном документе фигурируют экс-президенты США — Билл Клинтон и Дональд Трамп. Кто еще?