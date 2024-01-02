«Мать в стрессе»: Ольга Орлова уехала из России вместе с маленькой дочкой

Куда и зачем отправилась ведущая «Дома-2»?

Российская певица и ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова уехала из России вместе с маленькой дочкой Анной. По информации 7Дней.ru, знаменитость просто решила отправиться в долгожданный отпуск — в Таиланд.

Причем на отдых отправилась в компании лучшей подруги и коллеги Ксении Бородиной. Та тоже с собой взяла детей. Орлова переживала, как пройдет путешествие, ведь за границу она впервые выбирается с младшей наследницей.

Оказавшись на арендованной вилле в экзотической стране Орлова связалась со своими подписчиками и поделилась возникшими трудностями. Ее опасения оправдались: малышка почти весь полет плакала, чем сильно утомила маму.

«Первый полет — done. Мать в стрессе. Не хотела никак спать, капризничала и устроила нам вырванные годы. Думаю, рановато летать ей, конечно», — написала ведущая в своем Telegram-канале.

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