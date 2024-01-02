«Мать в стрессе»: Ольга Орлова уехала из России вместе с маленькой дочкой

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 593 0

Ольга Орлова уехала из России вместе с маленькой дочкой

«Мать в стрессе»: Ольга Орлова уехала из России вместе с маленькой дочкой

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Куда и зачем отправилась ведущая «Дома-2»?

Российская певица и ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова уехала из России вместе с маленькой дочкой Анной. По информации 7Дней.ru, знаменитость просто решила отправиться в долгожданный отпуск — в Таиланд.

Причем на отдых отправилась в компании лучшей подруги и коллеги Ксении Бородиной. Та тоже с собой взяла детей. Орлова переживала, как пройдет путешествие, ведь за границу она впервые выбирается с младшей наследницей.

Оказавшись на арендованной вилле в экзотической стране Орлова связалась со своими подписчиками и поделилась возникшими трудностями. Ее опасения оправдались: малышка почти весь полет плакала, чем сильно утомила маму.

«Первый полет — done. Мать в стрессе. Не хотела никак спать, капризничала и устроила нам вырванные годы. Думаю, рановато летать ей, конечно», — написала ведущая в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд отказался заблокировать YouTube-канал Ивлеевой.

-18° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
С чистого листа: в январе 2024 в жизнь 3 знаков зодиака придут глобальные...

Последние новости

23:11
Как понять, что ребенок замерз во время прогулки на улице: есть простой способ
22:57
США разрешили ВСУ самостоятельно определять дальность ударов HIMARS
22:44
Замглавы политбюро ХАМАС погиб при взрыве в пригороде Бейрута
22:30
В южном пригороде Бейрута прогремел мощный взрыв, есть погибшие
22:16
«Мать в стрессе»: Ольга Орлова уехала из России вместе с маленькой дочкой
22:03
Сейсмологи зафиксировали землетрясение около места «взрывов» в Нью-Йорке

Сейчас читают

Полиция расследует первый случай группового изнасилования в метавселенной
«Раздолбаи по жизни»: Киреев объяснил, зачем артисту продюсер и менеджер
«Мощный маркетинг»: Ковтунец о том, чего остро не хватает российскому кино
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса