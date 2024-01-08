Россия нанесла мощный удар «Кинжалами» по военно-промышленному комплексу Украины

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 138 0

Групповой удар был осуществлен с помощью высокоточного оружия большой дальности.

Россия нанесла мощный удар «Кинжалами» по военно-промышленному комплексу Украины

Фото: © РИА Новости / Андрей Станавов

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Россия нанесла мощный удар «Кинжалами» (гиперзвуковой ракетный комплекс. — Прим.ред.) по военно-промышленному комплексу Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Групповой удар был осуществлен с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования сегодня утром.

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