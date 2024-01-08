Россия нанесла мощный удар «Кинжалами» по военно-промышленному комплексу Украины

Россия нанесла мощный удар «Кинжалами» (гиперзвуковой ракетный комплекс. — Прим.ред.) по военно-промышленному комплексу Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Групповой удар был осуществлен с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования сегодня утром.