В Ставропольском крае в ДТП погибли семь человек
Произошло столкновение грузовика с маршруткой.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В Ставропольском крае в ДТП погибли семь человек. Еще два человека госпитализированы. Видео с места делится 5-tv.ru.
Произошло столкновение грузовика с маршруткой. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов вместе с оперативными службами.
По предварительной информации, столкновение произошло из-за того, что водитель маршрутки не удосужился предоставить преимущество проезжавшему по главной дороге грузовику.
В результате ДТП погибли шесть пассажиров маршрутного такси и водитель.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что четыре человека погибли в ДТП с участием 30 машин в Новгородской области.
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