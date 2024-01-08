Четыре человека погибли в ДТП с участием 30 машин в Новгородской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 111 0

Для направляющихся в сторону Москвы водителей организован объезд.

Фото, видео: Telegram / ОГИБДД МО МВД России «Новгородский» / ogibdd53; 5-tv.ru

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На участке скоростной трассы М-11 «Нева» в Нижегородской области произошло массовое ДТП с участием порядка 30 автомобилей. Об этом сообщает «МВД Медиа» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что авария случилась в 14:45 на 526-м километре магистрали. Движение по направлению в Москву было перекрыто, организован объезд.

По предварительным данным ведомства, погибли четыре человека. Среди них один ребенок. Общее количество пострадавших не называется. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 20 автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон» под Тулой. Сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, однако образовалась пробка длиной до двух километров.

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