«Заплыли жиром»: Милонов грубо высказался о сбежавших артистах

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 38 0

Депутат Милонов: эмигрировавшие артисты заплыли жиром и перестали быть поэтами

«Заплыли жиром»: Милонов грубо высказался о сбежавших артистах

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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По мнению политика, творчество уехавших за границу на ПМЖ звезд не может быть связано с русской культурой.

Артисты, сбежавшие из России после начала спецоперации, не имеют ничего общего с «философскими» волнами эмиграции. Таким мнением поделился депутат Госдумы Виталий Милонов. Он считает, что эти звезды не могут иметь отношения к русской культуре.

«Где русские философы и где это говнище в цветастых брючках? Как можно сравнивать великую русскую культуру и это дерьмо», — грубо высказался Милонов в интервью KP.RU.

Политик также назвал фамилии некоторых певцов и музыкантов, которые вызывают у него лишь сожаление.

«Я всегда с сожалением говорю, о БГ* (Борис Гребенщиков* — Прим.ред), Юрии Юлиановиче Шевчуке. Есть поговорка — пройти огонь, воду и медные трубы. Медные трубы — это слава и деньги. Кукуха реально едет», — заявил он.

Все покинувшие Россию, по словам Милонова, пошли на этот шаг не из-за определенных принципов, а потому, что «зажрались».

«Они уехали, потому что заплыли жиром. Они перестали быть поэтами», — подытожил Виталий Валентинович.

Ранее 5-tv.ru писал, что Милонов обвинил Пугачеву в притеснении других артистов.

* — признан иностранным агентом на территории РФ.

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