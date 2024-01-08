«Заплыли жиром»: Милонов грубо высказался о сбежавших артистах
Депутат Милонов: эмигрировавшие артисты заплыли жиром и перестали быть поэтами
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
По мнению политика, творчество уехавших за границу на ПМЖ звезд не может быть связано с русской культурой.
Артисты, сбежавшие из России после начала спецоперации, не имеют ничего общего с «философскими» волнами эмиграции. Таким мнением поделился депутат Госдумы Виталий Милонов. Он считает, что эти звезды не могут иметь отношения к русской культуре.
«Где русские философы и где это говнище в цветастых брючках? Как можно сравнивать великую русскую культуру и это дерьмо», — грубо высказался Милонов в интервью KP.RU.
Политик также назвал фамилии некоторых певцов и музыкантов, которые вызывают у него лишь сожаление.
«Я всегда с сожалением говорю, о БГ* (Борис Гребенщиков* — Прим.ред), Юрии Юлиановиче Шевчуке. Есть поговорка — пройти огонь, воду и медные трубы. Медные трубы — это слава и деньги. Кукуха реально едет», — заявил он.
Все покинувшие Россию, по словам Милонова, пошли на этот шаг не из-за определенных принципов, а потому, что «зажрались».
«Они уехали, потому что заплыли жиром. Они перестали быть поэтами», — подытожил Виталий Валентинович.
Ранее 5-tv.ru писал, что Милонов обвинил Пугачеву в притеснении других артистов.
* — признан иностранным агентом на территории РФ.
Читайте также
84%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?