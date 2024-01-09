Расстройство кишечника, аллергия и даже отравление: кому нельзя есть сухофрукты

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Диетолог Писарева: людям с сахарным диабетом стоит отказаться от сухофруктов

Расстройство кишечника, аллергия и даже отравление: кому нельзя есть сухофрукты

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Список противопоказаний небольшой, но опасный.

Людям, страдающим сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта, следует отказаться от употребления сухофруктов, предупредила врач-диетолог Ирина Писарева в интервью изданию NEWS.ru.

«В частности, лучше исключить из своего рациона изюм, финики, у них достаточно высокий гликемический индекс — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови», — пояснила специалист.

Кроме того, она предупредила и об опасности покупки сухофруктов на развес. Дело в том, что такой товар неизвестно чем фасовали и как долго он уже лежит в мешках. В таких сухофруктах могут содержаться микроорганизмы, которые вызывают расстройство кишечника, аллергию или даже пищевое отравление, резюмировала врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему вредно разогревать еду в микроволновке.

-13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:28
Расстройство кишечника, аллергия и даже отравление: кому нельзя есть сухофрукты
6:11
Со дня рождения легендарного главреда «Известий» Алексея Аджубея исполнилось 100 лет
6:00
«Солнцепек» выжигает позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
5:47
Скрыться негде: боевики ВСУ назвали российское оружие, настигающее их даже под землей
5:35
Пустые залы, поездки между Россией и Украиной: что происходит в жизни Алики Смеховой
5:17
В зоне СВО ликвидирован бывший американский морпех Патрик Брайан

Сейчас читают

«Сорваться мог»: сын рэпера Sir-J рассказал о поведении папы перед пропажей
Момент ДТП с 50 авто на трассе М-11 под Великим Новгородом попал на видео
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса