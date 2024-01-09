Составила план на 2024 год: Агата Муцениеце захотела освоить новую профессию

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Актриса Агата Муцениеце планирует выучиться на психолога

Составила план на 2024 год: Агата Муцениеце захотела освоить новую профессию

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Актриса не подводила итогов года. Вместо этого она решила поделиться ближайшими планами.

Актриса Агата Муцениеце, наслаждаясь отпуском в Таиланде, поделилась планами на текущий год. В социальной сети она рассказала, что приняла важное решение, касающееся личной жизни и детей.

Так, она призналась, что хочет освоить новую профессию, а именно пойти отучиться на психолога. По ее мнению, психология неоднократно ее спасала в жизни в трудные периоды. Да и в воспитании детей знание этой науки не будут лишними.

«Во-первых, у меня растут дети. И у меня были в жизни сложные ситуации, когда я думала, что без помощи психолога не справлюсь. Мои дети сейчас, кстати, ходят к психологам», — призналась звезда.

Кроме того, она уверена, что психология очень нужна актеру. Ведь, играя роль, важно понимать портрет своего персонажа.

«Мне кажется, когда я выучусь на психолога, то как будто бы лучше смогу разбираться в своих персонажах, точнее их продумывать и открывать новые актерские грани», — добавила она.

К слову, в Таиланд знаменитость отправилась без детей. Там она отдыхает в компании друзей. Сын и дочь же улетели с отцом Павлом Прилучным и его женой Зепюр Брутян на другой заграничный курорт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Агата Муцениеце приводит себя в форму после Нового года.

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