«Живую» трещину обнаружили в бухте под Магаданом

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Большую трещину обнаружили в бухте под Магаданом

Фото, видео: 5-tv.ru

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Как местные рыбаки подвергают себя опасности?

В Магаданской области своими жизнями рискуют десятки любителей зимней рыбалки. И делают это добровольно и ежедневно.

Рыбаки выезжают на лед прямо на своих машинах, и в погоне за уловом выбирают самые опасные участки. Корреспондент «Известий» Игорь Капориков лично в этом убедился.

Ранее 5-tv.ru писал, что аномальное потепление на северо-западе чуть не стоило жизни рыбакам. Они оказались на льдине, которую оторвало от берега на Онежском озере.

К счастью, у любителей зимней рыбалки были с собой средства связи. На помощь они, как отмечается, вызвали спасателей.

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