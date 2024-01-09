В России установят ГОСТы для оказания юридической помощи
Уже работающий стандарт для потребителей, который действует более семи лет, нуждается в доработке.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru
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В России установят правила оказания юридической помощи. Как пишут «Известия», работу адвокатов Союз потребителей предлагает отрегулировать с помощью ГОСТа.
Сейчас юристы нередко злоупотребляют доверчивостью граждан и втягивают их в дорогие и затяжные тяжбы. Клиентам при этом обещают гарантированный выигрыш и большие компенсации. В Союз постоянно поступают жалобы на такие услуги от уже пострадавших людей.
Общественники предлагают описать основные нюансы взаимоотношений между теми, кто обращается за помощью и теми, кто ее оказывает. Кроме того, ГОСТ должен объективно оценивать перспективы разрешения судебного спора.
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