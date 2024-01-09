Отталкиваемся от противного: четыре способа отучить кота драть шторы

Умные, милые, любознательные и активные пушистики порой приносят много вреда.

Кошка в доме — это не только большая ответственность, но и, как часто бывает, большой стресс. Не секрет, что животные являются подвижными и очень непоседливыми существами. Они с удовольствием бегают по квартире и не отказывают себе в том, чтобы повиснуть на шторах. Но есть несколько способов, как навсегда отучить пушистика драть шторы.

В этом деле, как пишет utro.ru, помогут обычные полиэтиленовые пакеты. Чтобы при помощи них отучить кота драть шторы, повесьте на край занавески тонкие ленты полиэтилена. Зачастую они продаются в специальных магазинах и выглядят как скотч. Этими полосками нужно обклеить все свободные края ткани. И благодаря тому, что материал вырабатывает статическое электричество, кошка перестанет проявлять интерес к шторам.

Также поможет двусторонний скотч. Его следует приклеить в то место, где кот активно выпускает когти. Когда пушистик захочет нашкодить, лапы приклеятся к скотчу. А животные этого не любят. Поэтому со временем привычка портить шторы у кота пропадет.

Кроме того, можно попробовать приклеить с помощью специального клея колпачки на ногти коту. Способ безопасен для животных и не доставит им дискомфорта. И четвертый способ — разложите пряности, специи или цитрусовые на подоконнике и снизу под шторой. Эти запахи коты не любят, поэтому они их отпугнут.

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