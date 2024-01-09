В 116 домов Подмосковья вернули тепло, на очереди еще 57 многоэтажек

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21 0

Работы в круглосуточном режиме ведут две сотни аварийных бригад.

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Подача отопления в 116 домов в Московской области восстановлена, на очереди еще 57 многоэтажек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

К теплу были успешно подключены 116 домов. Ожидается, что в оставшихся отопление появился до конца суток.

«Работы в Подмосковье планируется завершить в течение суток», — сообщили в МЧС.

В ведомстве отметили, что работы по ликвидации последствий аварий ведутся круглосуточно, задействованы 204 аварийные бригады.

Глава МЧС Александр Куренков заслушал доклад об обстановке в столичном регионе. Он отметил, что дежурным службам благодаря оперативному реагированию удается эффективно бороться с последствиями аварий.

В Подольске несколько дней назад ввели режим ЧС локального характера из-за отсутствия отопления в многоквартирных дома северо-восточной части Климовска. До этого там запустили два резервных котла. Как объяснял глава городского округа Григорий Артамонов, из-за морозов система замерзла и при запуске появляются прорывы на магистральной линии и в домах.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о титанических усилиях для обновления системы ЖКХ.

-9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:22
Курс доллара упал ниже 90 рублей впервые с прошлого года
14:16
На грани своего майдана: почему фермеры в Германии блокируют автобаны
14:10
В 116 домов Подмосковья вернули тепло, на очереди еще 57 многоэтажек
14:02
Появились кадры момента ДТП, в котором машина сбила поэта Льва Рубинштейна
13:46
Труп обнаружила дочь: известный писатель Марк Харитонов умер в Москве
13:42
Завод Hyundai в Петербурге возобновил работу после двухлетнего простоя

Сейчас читают

Агата Муцениеце планирует освоить новую профессию
Нумеролог: «Люди, у которых в 2024 году агрессия будет превалировать над любовью, сильно пострадают»
Психолог объяснил родителям, как правильно наказывать детей
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса