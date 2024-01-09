Путин пообщался с участницей «Елки желаний», мечтавшей побывать на Байкале

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 28 0

Президент в рамках акции исполнил новогодние мечты троих ребят.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин созвонился с восьмилетней Кристиной из Южно-Сахалинска, которая хотела побывать на Байкале. Ее мечту глава государства исполнил в рамках акции «Елка желаний».

В ходе общения президент поинтересовался у девочки, все ли ей понравилось — посещение истока Ангары и музея о Байкале. В ответ Кристина улыбчиво ответила, что понравилось, это то, о чем она мечтала.

«Славно. Это очень красивое место! Одно из лучших и самых красивых мест в мире. Я там тоже с удовольствием бывал», — добавил Путин.

Всего Путин снял с новогодней елки три шара. В рамках акции, в которой он принял участие во время посещения выставки «Россия» на ВДНХ, президент исполнил мечты двух девочек и одного мальчика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин прервал заседание по национальным проектам, чтобы пообщаться с девочкой, чье желание исполнил в рамках «Елки желаний». Девочка пожелала попробовать себя в роли ведущей. Президент осуществил ее мечту, организовав поездку в Москву и посещение телецентра Останкино.

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