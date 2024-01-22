«Была круглой отличницей»: Анна Калашникова боялась поведения одноклассников

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 7 011 0

Анна Калашникова боялась поведения бывших одноклассников

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Сейчас певица воспитывает восьмилетнего сына, которого в скором времени ожидает подростковый период, когда у ребенка особо остро проявляется душевный дисбаланс и юношеский максимализм.

Анна Калашникова боялась поведения бывших одноклассников. Об этом певица и актриса эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на презентации пятого сезона молодежного сериала «Трудные подростки».

«Никогда не была трудным подростком, потому что всегда была круглой отличницей. Именно такой домашней, прилежной, сидела дома, училась», — рассказывает Калашникова.

При этом ее бывшие одноклассники не могли похвастаться примерным поведением: курили, баловались спиртными напитками, сбегали из дома и так далее.

«Я, конечно, все это видела, и очень-очень боялась», — призналась Калашникова.

Сейчас певица и актриса воспитывает восьмилетнего сына Даниила. Калашниковой, как и любой другой матери, хочется предостеречь своего ребенка от ошибок и душевных переживаний, которые могут застать Даниила в подростковый период. Ее тревога особенно связана с тем, что она видела травматичный опыт своих бывших одноклассников.

«Я думаю: „Боже! Это уже совсем скоро!“. Подростками считаются уже лет в 12-13, время летит так быстро! Я, честно говоря, очень боюсь этого периода», — поделилась своими опасениями актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Калашникова готовится к рождению двойни от суррогатной матери.

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«Была круглой отличницей»: Анна Калашникова боялась поведения одноклассников

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