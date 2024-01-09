«Хочу поехать в Сибирь»: Джонсон рассказал, почему его не пугает погода в России
Кевин Джонсон заявил, что климат в США и России практически не отличается
Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Schroedter via www.ima; 5-tv.ru
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Боец хочет попасть в северную часть страны. Но зачем ему это надо?
Американский боксер Кевин Джонсон получил гражданство РФ. Он рассказал сайту 5-tv.ru, что его совсем не пугают российские зимы.
Спортсмен назвал Россию и Бразилию своими любимыми странами. В РФ он регулярно приезжает на протяжении 16 лет. Поэтому выбор для переезда был очевиден.
«А почему бы и не Россия? Я приезжаю сюда уже на протяжении 16 лет. Я поездил по окрестностям, я хочу поехать в Сибирь, посмотреть на кочевников», — сказал Джонсон.
Он отметил, что наслаждается российскими пейзажами в любой части страны, включая Санкт-Петербург, Самару, Москву и Чехов.
Джонсон рассказал, что в его родном Нью-Джерси такой же климат. Поэтому ему не придется привыкать к российским зимам.
«Прямо сейчас там снежные бури, так что ваша погода ничем не отличается для человека из Нью-Йорка или Нью-Джерси. Разница есть, только если сравнивать с Майами, Лос-Анджелесом, Хьюстоном или Аризоной. Вот кто не привык к холодам. Но Нью-Джерси — это другое. Все, что тебе нужно, — это хорошие ботинки и куртка», — отметил боец.
Ранее 5-tv.ru писал, что американский боксер Кевин Джонсон получил гражданство России.
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