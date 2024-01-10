Кукла вместо ребенка, хайп вместо семьи: блогер Косенко удалил скандальное видео

Вирусное видео с ребенком и сугробом наделало много шуму. Наверное, больше, чем хотелось бы блогеру Косенко.

Блогер Сергей Косенко оказался в центре скандала, хотя поддержал, казалось бы, безобидный челлендж, в котором родители знакомят грудничков с зимой, кидая их в белый пушистый сугроб. Знаменитость хотел «похайповать» на популярном ролике, но кажется, перегнул палку. Как общественность отреагировала на швыряние ребенка в снег и что ждет блогера за подобное видео?

Грудничок летит в сугроб

Блогер Сергей Косенко, обладающий солидной армией подписчиков — почти семь миллионов человек, стал объектом ненависти и угроз из-за очередного видео. Он опубликовал ролик, на котором бросает в снег своего двухмесячного сына Лео. Блогер тщательно подогревал аудиторию, предварительно обещая снять самое популярное видео в соцсети. Распространилось в интернете оно быстрее скорости света, только вот реакция оказалась не столь восторженной, как рассчитывал автор. Смотреть, как младенец в милом костюме панды, прищурившись, погружается в сугроб с головой пользователям было неприятно.

Несмотря на 62 с лишним тысячи лайков, в комментариях фолловеры обрушились на Косенко с резкой критикой. Подписчики пообещали, что будут обращаться в органы опеки и полицию из-за такого контента. Сам блогер сразу начал оправдываться, что не бросал ребенка в снег. Но приводить подтверждение не спешил.

Оправдания не показались публике убедительными. Некоторые комментаторы тщательно изучили ролик и заметили, что мимика ребенка подвижна, он прикрывает глаза перед падением, а значит — не кукла. Высказывались предположения, что Косенко уже бежит в магазин за реалистичной игрушкой, чтобы поскорее предъявить общественности «доказательства».

Реакция общественности

Впрочем, ждать еще большего внимания к своему ролику Косенко долго не пришлось. Первой о ролике заговорила общественный деятель, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она отметила, что видео — очевидно постановочное, но тот, кто придумал снять такой контент, нанес удар по общечеловеческим ценностям, которые вдобавок разрушают идеалы трепетного отношения к ребенку.

Позднее Мизулина вновь вернулась к теме летящего ребенка, отметив в беседе с журналистами, что Косенко было бы неплохо проверить. На неуплату налогов, например.

А вот депутат Госдумы Нина Останина была настроена более серьезно. Она назвала подобный контент не иначе как «атакой на институт семьи». Она предупредила, что готовит жалобу в Следственный комитет на блогера Косенко, чтобы ему как минимум на какое-то время наложили запрет на определенные виды деятельности.

И, видимо, обещания не стали пустой угрозой. Спустя очень короткое время следователи заинтересовались видео, на котором блогер Косенко бросил младенца в снег. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту совершения им противоправных действий в отношении новорожденного ребенка.

В снег летела кукла, а не малыш

Когда реакцию на нашумевшее видео уже было не остановить, Косенко начал спешно оправдываться. Он заявил, что его видео, где он бросает своего двухмесячного сына в снег, — это монтаж. Оригинальное видео блогер, конечно же, удалил.

«Мы нашли куклу-манекен, одели ее в одежду Лео, сняли видео и сверху наложили лицо и мимику Лео. Это обычный монтаж», — уверял блогер, опубликовав видео с процессом монтажа.

Но даже при этом, Косенко умудрился прорекламировать свои курсы по съемке вирусного контента с упором на искусственный интеллект, дипфейк и монтаж видео! Естественно, извинениям и оправданиям, приправленным рекламой, общественность не очень-то поверила. Да и специалисты утверждают: ролик красивый, но для подтверждения своих слов Косенко нужно продемонстрировать кое-что большее.

Основатель агентства интернет-маркетинга Антон Полилов в беседе с 5-tv.ru заявил, что видео с младенцем в снегу очень странное, а оригинал, скорее всего, не был подделкой.

Специалист высказал мнение, что очень похоже, что на настоящее видео с настоящим ребенком наложили графику, чтобы казалось, что первое — дипфейк с куклой. Для того, чтобы реально снять с себя обвинения, Косенко следует опубликовать исходники, заключил Полилов.

К новому витку истории снова подключилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она заметила, что даже если в снег летела кукла, то это не отменяет того факта, что в позиционировании контента ребенок используется, как вещь.

«В отговорки блогера про „дипфейк“ я не верю», — подчеркнула Мизулина.

Звездный адвокат в деле

А вот представляющий блогера Сергей Косенко звездный адвокат Сергей Жорин подошел к ситуации со всей серьезностью. Он в беседе с 5-tv.ru подтвердил информацию клиента о том, что сын блогера-миллионника Сергея Косенко Лео не принимал участия в съемках нашумевшего видео.

Сергей Жорин отметил, что сторона намерена сотрудничать со следствием, а у Косенко имеются все доказательства, которые исключат сам состав преступления. Звездный адвокат также отметил, что блогер публично принес извинения всем, кому был причинен моральный вред и нравственные страдания.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лера Кудрявцева обрушилась на Косенко за видео с младенцем.