Ради пиара? Звездный адвокат Жорин прокомментировал нашумевшее видео блогера Косенко

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 51 0

Адвокат Жорин: блогер Косенко при съемках скандального видео использовал куклу

Фото, видео: Instagram* / sergey_kosenko; Личный архив Сергея Жорина; Telegram / Адвокат Жорин / advokatzhorin; 5-tv.ru

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В ролике двухмесячный Лео погружается в глубокий сугроб.

Сын блогера-миллионника Сергея Косенко Лео не принимал участия в съемках нашумевшего видео, в кадре использовался манекен. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru заявил звездный адвокат Сергей Жорин.

Речь идет о ролике, опубликованном в личном блоге Косенко. В кадре мужчина берет младенца, наряженного в плюшевый костюм панды, и бросает в снег. Двухмесячный Лео, прищурившись, погружается в глубокий сугроб. Подписчики обрушились на блогера с резкой критикой, сочувствуя мальчику и обвиняя его родителей в жестоком обращении. Сергей Жорин отмечает, что кто-то действительно от чистого сердца озаботился судьбой ребенка и, не дождавшись разъяснений, начал «нападать» на молодого отца. Но некоторые из критикующих всего лишь воспользовались ситуацией ради собственного пиара.

События начали развиваться настолько стремительно, что на ситуацию обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело по факту скандального видео.

«Всем известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин очень внимательно и, если так можно выразиться, трепетно относится к случаям, когда нарушаются права детей или когда они становятся жертвами преступлений. Здесь мы видим стечение обстоятельств», — говорит Сергей Жорин.

Звездный адвокат отмечает, что Сергей Косенко намерен всячески сотрудничать со следствием, если уголовное дело все-таки будет возбуждено. При этом он собирается предоставить правоохранителям все доказательства, которые исключат сам состав преступления.

«На самом деле никакого преступления совершено не было. Ролик был смонтирован с использованием манекена. В любом случае, Сергей Косенко уже принес извинения всем, кому был причинен моральный вред и нравственные страдания», — подчеркивает Сергей Жорин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что блогер Косенко назвал полет младенца в снег искусным монтажом.

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