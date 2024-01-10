Американский актер Адан Канто сгорел от рака в 42 года

Актер Адан Канто скончался от рака в возрасте 42 лет, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя артиста. Ранее о смертельном диагнозе звезды официально ен сообщалось. Уточняется, что Канто умер от рака аппендикса.

«Адан обладал глубиной духа, которую по-настоящему знали немногие. Те, кто увидел это, изменились навсегда», — говорится в заявлении.

Канто, которого многие знают по ролям в сериалах «Выживший» и «Нарко», в течение двух сезонов играл Армана Моралеса в «Уборщице». Актер также известен своим участием в таких проектах, как «Люди Икс: Дни минувшего будущего», сериалах «Последний кандидат» и «Последователи».

Кадр из сериала «Уборщица», реж. Милан Чейлов, 2022 г.

Канто родился в Мексике и вырос в Техасе. Он также был певцом, гитаристом и режиссером, сняв свой первый короткометражный фильм в 2014 году «До завтра» и вестерн «Выстрел» с Тео Росси в главной роли в 2020 году.

У него остались жена и творческий партнер Стефани Энн Канто и двое детей: мальчик трех лет и годовалая дочка.

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